Вода вышла на дорогу в Ширинском районе Хакасии

Наледевые воды вышли на автодорогу Шира — Беренжак в 2 км от деревни Мендоль. Об опасном развитии гидрологической ситуации сообщил заместитель главы Республики Хакасия Дмитрий Бученик.

«Ограничений для проезда автотранспорта нет. Проводятся мероприятия по отводу вод: по линии минтранса к месту направлены экскаватор и две машины с песчано-гравийной смесью»,— рассказал он о принятых мерах.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Енисее в районе села Подсинее в Хакасии вырос до 316 см. До опасной отметки, по данным господина Бученика, там осталось 44 см.

Валерий Лавский