Нижегородский аэропорт исполнил предупреждение ФАС о тарифе за регистрацию

Международный аэропорт Нижнего Новгорода в числе других десяти аэропортов исполнил предупреждение ФАС об отмене отдельного тарифа и взимании платы за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Об этом сообщили в ФАС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее антимонопольная служба, Генеральная прокуратура и Минтранс РФ выявили, что 15 крупнейших аэропортов взимали тариф за использование платформы общего доступа, который установили самостоятельно.

При этом тарифы за обслуживание пассажиров регулирует государство, а расходы на регистрацию должны быть включены в базовый тариф за обслуживание пассажиров.

Аэропортам выдали предупреждение для устранения нарушений.

Владимир Зубарев