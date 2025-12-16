ФАС выдала предупреждение оператору нижегородского аэропорта

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам 12 аэропортов из-за взимания с авиакомпаний отдельной платы за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. По данным антимонопольного ведомства, среди нарушителей есть и аэропорт Нижнего Новгорода (АО «Международный аэропорт Нижний Новгород», входит в «Аэропорты регионов»).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее ФАС выдала предупреждения АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Кольцово» и АО «Аэропорт Храброво».

После анализа действий главных операторов других аэропортов аналогичные нарушения нашли в аэропортах Волгограда, Благовещенска, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Нового Уренгоя, Тобольска, Перми, Оренбурга, Петропавловска-Камчатского, Самары и Челябинска.

Платформа общего доступа обеспечивает возможность совместной работы приложений авиаперевозчиков на единой инфраструктуре аэропорта.

Галина Шамберина