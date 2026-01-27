В Петербурге ввели дорожные ограничения из-за празднования дня освобождения от блокады

В Санкт-Петербурге 27 января из-за общегородских мероприятий, приуроченных к годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, вводятся временные ограничения движения и остановки транспорта, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ГАИ обеспечивает перекрытие движения по Дворцовому мосту

Фото: Артемий Чулков / Коммерсантъ ГАИ обеспечивает перекрытие движения по Дворцовому мосту

Фото: Артемий Чулков / Коммерсантъ

Утром были перекрыты Дворцовый Троицкий и Большеохтинский мосты, сейчас движение вновь открыто, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Ранее сообщалось, что в памятных мероприятиях примет участие президент России Владимир Путин.

С 08:00 до 23:00 запрещено движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка. С 08:30 до 10:00 была сужена проезжая часть улицы Марата на участке от дома 2 до дома 6.

Вечером, с 19:00 до 23:59 будут перекрыты съезды с Дворцового моста на перекрестке с Университетской набережной, перекресток Дворцовый проезд — Дворцовая набережная — Адмиралтейская набережная, Адмиралтейская набережная, Дворцовый проезд, Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого моста, Мошков переулок, Миллионная улица от Дворцовой площади до Мошкова переулка, Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, Адмиралтейский проспект от Дворцовой площади до Гороховой улицы, а также Биржевая площадь.

Отдельные ограничения вводятся на Крестовском острове в связи с концертом-реквиемом на стадионе «Газпром Арена». Движение транспорта с 00:00 до 23:59 запрещено на улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовском проспекте в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.

С 16:00 до 23:59 движение будет дополнительно перекрыто на Рюхиной улице в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту, набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

