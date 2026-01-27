Защитник «Бруклина» Егор Демин примет участие в Матче восходящих звезд НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин выбран участником Матча восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Россиянин получил вызов в команду новичков. Его партнерами станут Седрик Кауард («Мемфис Гриззлис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Севенти Сиксерс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Сперс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»), Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»), Джеремайя Фирс и Дерик Куин (оба — «Нью-Орлеан Пеликанс»).

Матч восходящих звезд пройдет 13 февраля на домашней арене «Лос-Анджелс Клипперс». Помимо новичков в мероприятии также примут участие игроки, выступающие в НБА второй сезон, и баскетболисты Лиги развития (G-лиги). Тренерами команд станут Кармело Энтони, Винс Картер, Трейси Макгрейди и Остин Риверс.

Егору Демину 19 лет. На драфте НБА 2025 года защитник был выбран «Бруклином» под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. В текущем сезоне он провел 39 матчей, в среднем набирая за игру 10,2 очка, делая 3 подбора и 3,4 результативных передачи.

Таисия Орлова