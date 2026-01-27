Дилерский центр для грузовых машин за 1,3 млрд рублей построят под Новосибирском

Новосибирская компания ООО «Намап-Сибирь» заявила о планах построить на территории ПЛП в Новосибирской области дилерский центр со складом автозапчастей и комплексом для обслуживания грузовых автомобилей. Общая площадь объекта составит 28 тыс. кв. м. Проект планируется реализовать и выйти на полную мощность к 2030 году, сообщает пресс-служба Корпорации развития региона.

«Инвестор планирует вложить в проект 1,3 млрд руб. и создать 150 рабочих мест. На данный момент компания занимается подключением к электросетям и проектированием въезда на участок», — прокомментировали в Корпорации развития Новосибирской области.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Намап-Сибирь» работает в сфере аренды и управления недвижимостью с 2013 года. Компания зарегистрирована в Новосибирске, ее единственным владельцем является Александр Львов. В 2024 году выручка общества выросла на 57% до 13,9 млн руб., однако компания получила убыток в размере 14,1 млн руб. против прибыли 558 тыс. руб. годом ранее.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области является крупнейшим индустриальным парком Сибири. Его площадь составляет более 1 тыс. га. Сейчас на территории ПЛП реализуют свои проекты 45 компаний. Общий объем инвестиций по этим проектам — более 91,1 млрд руб. В общей сложности резиденты ПЛП перечислили в бюджет более 11,5 млрд руб. налоговых отчислений. За 2025 год налоги составляют порядка 3 млрд руб.

Лолита Белова