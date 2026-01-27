СКЖД инвестировала 6,5 млрд рублей в обновление путевого хозяйства

Северо-Кавказская железная дорога инвестировала 6,5 млрд рублей в обновление путевого хозяйства в 2025 году. На магистрали выполнен капитальный ремонт железнодорожного полотна на 67,3 км пути, произведена замена рельсов на 99,3 км пути. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ставропольском крае основные работы выполнены на перегоне Благодарное — Большевистская Искра, в Республике Дагестан — между станциями Араблинский — Белиджи, Разъезд №8 — Олейниково, Стодеревская — Ищерская, Белиджи — Самур и Артезиан — Разъезд №11.

Как отметили в пресс-службе Северо-Кавказской магистрали, обновление железнодорожного полотна позволяет улучшить техническое состояние пути и способствует повышению скорости и безопасности движения поездов.

Наталья Белоштейн