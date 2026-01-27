В 2025 году самым популярным новым автомобилем в Ставрополье стала Lada Granta

По итогам продаж новых автомобилей в Ставропольском крае лидирует Lada Granta. В 2025 году в регионе было продано 6577 новых автомобилей данной модели, что на 20,2% меньше, чем в 2024 году (8239 штук). Статистику «Ъ-Кавказ» предоставили в аналитическом агентстве «Автостат».

Всего в прошлом году, согласно «Автостату», в Ставрополье было реализовано 28,2 тыс. новых автомобилей. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее (33,7 тыс.). Самыми популярными в продажах марками авто стали Lada (12,3 тыс., -22,3% к 2024 году), Haval (2,4 тыс.; -5,8%), Geely (1,7 тыс.; -30,3%), Chery (1,4 тыс.; -35,1%) и Changan (1,4 тыс.; -37,5%).

В топ-5 самых раскупаемых моделей новых автомобилей в Ставропольском крае вошли Lada Granta (6,6 тыс.; -20,2%), Lada Vesta (2,9 тыс.; -43,4%), Lada Niva Legend (1,1 тыс.; -6,4%), Haval Jolion (1,1 тыс.; +0,7%) и Belgee X50 (743 штуки, что 62,6% больше, чем в 2024 году).

Для сравнения: в Ростовской области в прошлом году было реализовано 34,2 тыс. новых автомобилей, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году (44,6 тыс.). Самой продаваемой на Дону маркой стала Lada (9 тыс. автомобилей; -27,4% к 2024 году), самой продаваемой моделью — Lada Granta (4,3 тыс.; -23,3%).

По итогам продаж новых автомобилей в Краснодарском крае также лидирует Lada Granta. В 2025 году на Кубани было продано 6699 новых автомобиля данной модели, что на 23,2% меньше, чем в 2024 году (8719 штук). Самыми раскупаемыми моделями новых авто на Кубани стали Lada Granta (6,7 тыс.; -23,2%), Lada Vesta (2,8 тыс.; -33,4%) и Haval Jolion (2,3 тыс.; -41,6%)

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов прокомментировал «Ъ-Кавказ», что доля машин российской сборки в прошлом году выросла в России до 53%, и этот процесс будет только ускоряться. По оценке эксперта, самые раскупаемые сегодня автомобили моделей Lada и «китайской тройки» (Haval, Geely и Cherry) выигрывают за счет сочетания приемлемой цены, функциональной комплектации и сборки внутри страны.

«В 2026 году мы не ожидает взрывного роста продаж автомобилей. Рынок входит в фазу стабилизации с объемом около 1,3-1,4 млн машин. Цены вырастут из-за повышения НДС и утильсбора, зато расширится линейка локализованных моделей»,— рассказал собеседник «Ъ-Кавказ».

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев считает, что на продажи автомобилей в 2026 году будут продолжать влиять ставки утильсбора, ключевая ставка ЦБ, курсы валют, инфляция и регуляторные меры правительства РФ. «При этом если плановый рост ставок утильсбора с 1 января неминуемо приведет к росту цен на автомобили, то эффект воздействия остальных будет зависеть от их изменения в течение года: в позитивном или негативном направлении»,— комментирует господин Пушкарев.

Дмитрий Михеенко