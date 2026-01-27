В Азербайджане задержаны трое подозреваемых в подготовке теракта в посольстве

Спецслужбы Азербайджана задержали троих сограждан, подозреваемых в подготовке теракта в одном из иностранных посольств «на почве религиозной вражды». Суд отправил их под арест, сообщила Служба госбезопасности (СГБ) страны.

Задержанные — Ильгар Гулиев (2000 года рождения), Амин Пириев и Эльвин Ализаде (оба — 2005 года рождения). По версии СГБ, они вступили в сговор с членами группировки «Вилаят-Хорасан» (филиал «Исламского государства», которое признано в РФ террористическим и запрещено). Мужчины купили «предметы, используемые в качестве оружия». Посольство какой страны они хотели атаковать, не уточняется. Их задержали недалеко от диппредставительства.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к терроризму «на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия», следует из пресс-релиза СГБ.