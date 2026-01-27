Объявлен тендер на строительство музыкальной школы в Барнауле за 652 млн рублей

Администрация Барнаула объявила тендер на строительство музыкальной школы в микрорайоне «Квартал 2001». Начальная цена контракта — 652 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 февраля, указывается на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, объект будет построен на территории проезда Северный Власихинский, 18. Средства на его возведение будут выделены из бюджета Барнаула. Подрядчику предстоит построить четырехэтажное здание, площадь помещений которого составит более 4,2 тыс. кв. м. Также он должен оборудовать актовый зал на 129 человек, в котором расположится эстрада и помещение для артистов, а также классы для занятий оркестром, классы для теоретических и индивидуальных занятий музыкальной информатикой, классы для занятий бальной хореографией, а также для занятий общей хореографией. Срок сдачи работ установлен до 1 июня 2028 года.

Конкурсную документацию проекта Главгосэкспертиза одобрила в конце прошлого года. При этом первоначальная проектная документация была разработана еще в 2014 году.

Александра Стрелкова