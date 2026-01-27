Белгородке грозит десять лет за дискредитацию российской армии во «Вконтакте»

В Белгородский райсуд Белгородской области направлено уголовное дело 34-летней жительницы облцентра, обвиняемой в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии в ходе СВО (ч. 2. ст. 207.3 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет об Ольге Чепелевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля 2024 года по февраль 2025-го обвиняемая размещала в соцсети «Вконтакте» заведомо ложные сведения о противоправных действиях российских военных. По мнению правоохранителей, они были направлены на дискредитацию ВС РФ.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена правоохранительными органами.

Прошлой осенью жителя Воронежской области привлекли к административной ответственности за дискредитацию российской армии. Павлу Вахрушеву назначили штраф в 50 тыс. руб. за то, что он включил на улице трек Верки Сердючки «Гулянка».

Алина Морозова