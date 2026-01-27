Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ, Илья Сорокин — второй

Российский голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче против «Юта Маммот» он отразил 28 бросков по своим воротам. Его команда одержала победу со счетом 2:0.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отличились Даррен Рэддиш и Энтони Сирелли. Нападающий Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Он первым из россиян набрал 80 (26 голов+54 паса) очков в текущем сезоне НХЛ.

Андрей Василевский во второй раз в сезоне отыграл «на ноль». Он одержал 354-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое второе место по этому показателю среди российских вратарей, опередив Евгения Набокова. Лидирует Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» (449).

Второй звездой дня признали российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина. Его клуб на выезде всухую обыграл «Филадельфия Флайерс» — 4:0. Голкипер отразил 21 бросок. Он в шестой раз за сезон оставил ворота в неприкосновенности. Результативную передачу в свой актив записал российский нападающий Максим Цыплаков.

Третьей звездой стал шведский защитник Маттиас Экхольм. В домашнем матче против «Анахайм Дакс» он сделал первый в карьере хет-трик. Встреча завершилась в пользу хозяев со счетом 7:4.

Таисия Орлова