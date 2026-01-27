Индия и ЕС утвердили торговое соглашение спустя почти 20 лет переговоров

Индия и Евросоюз (ЕС) полностью согласовали договор о свободной торговле, сообщила пресс-служба ЕС. Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. Работу над соглашением начали в 2007 году.

«Люди во всем мире называют это соглашение "матерью всех сделок". Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе»,— сказал господин Моди (цитата по Reuters). Он отметил, что согласованный договор укрепляет общую приверженность свободной торговле, демократии и верховенству права.

Согласно данным ЕС, соглашение сократит или отменит пошлины почти на 97% европейского экспорта. Это позволит сэкономить до $4,75 млрд в год на пошлинах. От договора в первую очередь получат выгоду сельское хозяйство, автомобилестроение и сфера услуг. Например, пошлины на автомобили из ЕС будут постепенно снижаться со 110% до 10%, а на автозапчасти они будут полностью отменены через пять-десять лет, сообщила пресс-служба блока. Пошлины на вина из Евросоюза снизятся со 150% до 75%, тарифы на оливковое масло — с 45% до 0%. Полностью отменят индийские пошлины на переработанные продукты, такие как макароны и шоколад.

Официальное подписание соглашения между Индией и ЕС состоится после юридической проверки, которая, как ожидается, продлится от пяти до шести месяцев. Об этом Reuters сообщил индийский правительственный чиновник.

Переговоры о торговой сделке Индии и ЕС неоднократно заходили в тупик и прекратились в 2013 году. В 2022-м дискуссия возобновилась из-за ситуации в мировой торговле, на которую повлияли боевые действия на Украине и враждебная политика президента США Дональда Трампа. По данным Reuters, в 2025 году объем торговли Индии и ЕС достиг $136,5 млрд.