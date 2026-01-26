С завтрашнего дня в Удмуртии прогнозируются потепление и сильный снег

До конца рабочей недели в Удмуртии ожидается снежная погода, температурный фон установится выше климатических норм. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Наиболее интенсивные осадки ожидаются в среду, четверг и в ночь на пятницу (28-30 января). В этот период в отдельных районах республики отметится сильный снег»,— говорят синоптики.

В регионе установится ветреная погода. Наиболее порывистый ветер ожидается завтра, 27 января, и в четверг, 29 января. В таких условиях прогнозируются снежные заносы и накат, при осадках ухудшится видимость.

В предстоящую ночь, 27 января, столбик термометра не опустится ниже -24°С. Завтра днем потеплеет до -10°С. Ночью 28 января, в среду, температура воздуха составит до -16°С, а к обеду поднимется до -8°С.

В ночь четверга, 29 января, слегка похолодает до -16°С. В дневные часы потеплеет до -6°С. По предварительному прогнозу, в пятницу температурный фон понизится.

Напомним, на прошлой неделе температура в республике была аномально низкой — ночью 23 января зафиксировали снижение до -38,5°С в селе Дебесы.