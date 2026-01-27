Мэр Норильска Дмитрий Карасев остался на второй срок

Дмитрий Карасев избран мэром Норильска на второй пятилетний срок. Сессия горсовета, принявшая это решение, состоялась 27 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Карасев

Фото: norilsk-city.ru Дмитрий Карасев

Фото: norilsk-city.ru

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выдвинул две кандидатуры — Дмитрия Карасева и председателя депутатской комиссии по городскому хозяйству Романа Сербина. Действующего главу муниципальный парламент поддержал единогласно.

«Хочу сказать, что данное решение является очень важным, поскольку это позволит продолжить взятый ранее курс на масштабные инфраструктурные изменения в Норильске, который мы наблюдаем в течение последних пяти лет»,— прокомментировал итоги голосования принявший участие в работе сессии начальник управления территориальной политики губернатора Владимир Богданов (цитата по официальному сайту Норильска).

Срок полномочий Дмитрия Карасева истечет в январе 2031 года.

Валерий Лавский