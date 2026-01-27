В Челябинской области в замену лифтов в 2025 году вложили почти 3 млрд рублей

За 2025 год в домах Челябинской области заменили 754 лифта. На строительно-монтажные работы потратили 2,9 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта.

Плановый показатель обновления лифтового оборудования на прошлый год составлял 667 единиц. Подрядчики превысили его на 13%.

В прошлом году 42 многоквартирных дома начали формировать фонд для обновления лифтов на счете регоператора вместо спецсчета. Этот переход позволяет дешевле заменить оборудование, подчеркивают в пресс-службе фонда капремонта. Специалисты советуют внимательно следить за процессом, чтобы все собранные средства оказались у оператора.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, с января 2026 года ежемесячный взнос на капитальный ремонт в Челябинской области увеличился на 11% и сейчас составляет почти 15,5 руб. за квадратный метр.

Виталина Ярховска