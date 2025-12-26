В Челябинской области плата за капремонт вырастет на 11% в 2026 году

С января 2026 года ежемесячный взнос на капитальный ремонт в Челябинской области увеличится на 11% и составит почти 15,5 руб. за квадратный метр. Об этом сообщает пресс-служба фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области».

Увеличение размера взноса до экономически обоснованного, как утверждают в организации, позволит полностью исполнить программу по ремонтам, в том числе лифтов. Кроме того, появится запас средств для выполнения работ, необходимость которых выявили после технического обследования. Сейчас доведение взноса до обоснованного происходит плавно, с учетом уровня платежеспособности местных жителей, подчеркивают в пресс-службе регоператора.

Виталина Ярховска