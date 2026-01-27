«Мало не покажется никому»

В Миннесоте расширяются протесты после второго по счету случая гибели активиста от рук агентов Федеральной миграционной службы. Белый дом обвиняет губернатора штата Тима Уолза в организации восстания и грозит последствиями. Демократы в Конгрессе в ответ готовы заблокировать работу правительства США. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что данные события могут иметь серьезные последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Пока Дональд Трамп строит новый мировой порядок, о себе напомнила внутриамериканская повестка. Речь идет о событиях в Миннесоте, точнее, в Миннеаполисе, крупнейшем городе штата, который стал эпицентром протестов против миграционной политики Белого дома. 7 января 2026 года агенты Федеральной миграционной службы застрелили 37-летнюю активистку Рене Гуд. Затем 26-го числа произошел аналогичный инцидент. На этот раз табельное оружие применили против 37-летнего медбрата Алекса Претти. Мы не будем досконально погружаться в подробности этих событий. Нужно только сказать, что произошло это не на пустом месте, там была борьба. Официальная версия: угроза наезда автомобилем и попытка применения огнестрельного оружия против представителей власти соответственно. Но считается, что агенты действовали как минимум непрофессионально, не смогли сориентироваться в непростой ситуации и принять верное решение. Такого мнения придерживаются протестующие, их сторонники и многие СМИ.

Дональд Трамп, в свою очередь, практически встал на сторону силовиков. Президент обвинил местные власти в подстрекательстве к восстанию и пригрозил им серьезными последствиями. Как известно, в Америке полиция и силы правопорядка регионального уровня подчиняется губернатору штата, и в Миннесоте он выступает фактически на стороне народа, по крайней мере, не вмешивается в ситуацию. Тогда как федеральные агенты пришлые, они — люди центральной власти, которую, как известно, на местах не любят. Миннесота — демократический штат. Более того, возглавляет его Тим Уолз, экс-кандидат в вице-президенты от Демпартии. В СМИ звучат версии о личной мести Трампа ненавидимой им команде «Байдена—Харрис» и демократам в целом. Теперь у него как бы есть повод с ними жестко разобраться, причем не только в Миннесоте. Пока сценарий превращения Америки в авторитарную диктатуру, будем называть вещи своими именами, маловероятен.

Однако сейчас время такое, что ничего исключать нельзя.

Противники Трампа в Конгрессе грозят ему новым шатдауном и требуют как минимум беспристрастного расследования и наказания виновных в инцидентах. История перекликается с тем, что происходило в конце первого срока нынешнего лидера страны. Тогда, 25 мая 2020 года, в том же самом Миннеаполисе во время задержания двумя белыми полицейскими погиб темнокожий гражданин Джордж Флойд. В США тогда случились протесты, перешедшие в погромы. Все это было использовано против Трампа, и он в итоге проиграл выборы, с чем до сих пор не согласен. Левые активисты отнюдь не белые и пушистые, а поддерживающие их демократы не прочь вернуть себе власть. Политика — дело грязное, где цель порой оправдывает средства, при этом граждане США в целом поддерживают борьбу с нелегальной миграцией, и это не секрет. Проблема в том, что, если в самой сильной стране мира начнется новая гражданская война, мало не покажется никому. В 2020 году такое развитие событий совершенно не исключалось. Сейчас общество еще больше расколото и радикализовано. Как мы знаем, сам Трамп чудом остался жив после покушения. Между тем оружия на руках у населения имеется предостаточно.

Дмитрий Дризе