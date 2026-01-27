ФБР начало проверку групповых чатов в Signal из-за протестов в Миннесоте

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало проверку групповых чатов в мессенджере Signal. Об этом рассказал глава ведомства Кэш Пател. По данным ФБР, пользователи из Миннесоты используют чаты для противодействия иммиграционной полиции (ICE) и другим федеральным структурам.

«Мы не преследуем людей и не нарушаем их свободу слова в части мирных протестов, мы не преследуем людей в части их права на ношение оружия. Только если вы подстрекаете к насилию или угрожаете причинить вред правоохранителям, это становится предметом расследования»,— отметил господин Пател в интервью телеканалу Fox News.

По словам директора ФБР, в переписке обнаружили указания по противодействию федеральным структурам и призывы к открытому сопротивлению иммиграционной полиции. Следствие намерено выяснить, публиковались ли там персональные данные конкретных сотрудников для возможных последующих нападений.

После гибели медбрата Алекса Претти во время миграционного рейда в Миннеаполисе в США начались протесты против ICE. Федеральные силовики утверждают, что господин Претти представлял угрозу, власти штата с этим не согласились. К критике позиции Белого дома присоединилась Национальная стрелковая ассоциация, увидевшая в аргументации федералов риск для права на ношение оружия.

