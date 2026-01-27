В Карабаше квартиры в шести домах остаются без тепла после аварии

В шести многоквартирных домах Карабаша остаются проблемы с теплоснабжением после коммунальной аварии, случившейся 21 января. Специальные бригады круглосуточно отогревают промерзшие стояки, сообщил глава города Павел Титов на своей странице «ВКонтакте».

Проблемные дома расположены на улицах Комсомольская и Металлургов. По словам главы, 27 января восемь бригад со сварочными аппаратами отогревают «сложные участки». Администрация просит горожан проявить терпение.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, из-за аварии на теплотрассе утром 21 января более 3 тыс. жителей 31 многоквартирного дома остались без тепла и горячей воды. На утро 23 января администрация города сообщила о восстановлении теплоснабжения в 18 домах. Для ликвидации последствий аварии в Карабаш направили дополнительные силы из Миасса, Златоуста, Пласта, Чебаркуля и Коркино. Всю прошлую неделю в Челябинской области были сильные морозы.

Прокуратура Карабаша возбудила административное дело в отношении теплоснабжающей компании ООО «Перспектива» по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами). Следственный отдел по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).