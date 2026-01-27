На Ставрополье получили лицензию два месторождения полезных ископаемых

Министерство природных ресурсов Ставропольского края выдало свидетельства двум предприятиям об открытии месторождений общераспространенных полезных ископаемых в Предгорном и Кочубеевском округах, сообщает пресс-служба ведомства. Комиссия под председательством краевого минприроды рассмотрела заявки в режиме видеоконференции с участием Департамента по недропользованию СКФО. Заседание состоялось на прошлой неделе, решение вступило в силу немедленно, что позволит компаниям начать разработку участков.

Предприятия подали заявки на участок №2 Хорошевского месторождения песчано-гравийной смеси (ПГС) в Предгорном муниципальном округе и Междуречный участок Барсуковского-2 месторождения валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском округе. Участок №2 Хорошевского месторождения имеет площадь 10,945 га с запасами ПГС около 1,094 млн куб м по категории С1 плюс А+В, как указано в официальном перечне участков недр местного значения. Комиссия проверила геологические материалы, подтверждающие обнаружение запасов, пригодных для добычи в строительстве дорог и производства щебня.

Эта процедура следует федеральному закону «О недрах» и краевым нормативам, где компании после разведки представляют отчеты для подтверждения открытия. Минприроды Ставрополья отметило, что новые месторождения укрепят ресурсную базу края, где ПГС остается ключевым сырьем для инфраструктуры: в 2025 году регион добыл свыше 5 млн тонн смесей на 24 действующих участках. Разработка запустит инвестиции в оборудование и рабочие места — типичный эффект для таких проектов в Ставрополье, где аналогичные участки, как Чапаевское или Малкинское, обеспечивают до 70% нужд дорожного строительства.

Прогнозные ресурсы ПГС в Предгорье превышают 47 млн куб м, в Кочубеевском округе — 9 млн куб м. Ожидается рост добычи на 15–20% в 2026 году благодаря этим активам.

