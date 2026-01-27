Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главой отдела Госавтоинспекции Ставропольского района стал Константин Авинов

На должность начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД по Ставропольскому району назначен майор полиции Константин Авинов, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как отмечается, Константин Авинов имеет высшее образование и значительный опыт работы в органах внутренних дел.

«Новый руководитель является профессионалом, хорошо знакомым со спецификой деятельности подразделения и проблемами обеспечения безопасности дорожного движения»,— сообщили в полиции.

На прошлой неделе стало известно, что главой отдела Госавтоинспекции УМВД Тольятти приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области назначен подполковник полиции Александр Ефанов.