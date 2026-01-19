ГИБДД в Тольятти возглавил Александр Ефанов

Руководителем отдела Госавтоинспекции УМВД Тольятти приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области назначен подполковник полиции Александр Ефанов, сообщили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александр Ефанов проходит службу в органах внутренних дел с 1995 года, начинал с должности инспектора ДПС. Выпускник Тольяттинского государственного университета по специальности «Юриспруденция». В 2028-2025 годах возглавлял отдел Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району. Награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней и медалью «За доблесть в службе».

До Александра Ефанова пост начальника отдела ГИБДД в Тольятти занимал Алексей Качкин.

Сабрина Самедова