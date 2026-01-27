Число жертв снежного шторма в США выросло до 30

Число погибших из-за мощного снежного шторма в США достигло 30 человек, сообщает Associated Press.

Список жертв включает людей, сбитых снегоуборочной техникой в Массачусетсе и Огайо, инциденты при катании на санях в Арканзасе и Техасе, а также женщину, чье тело было найдено под снегом в Канзасе. В Нью-Йорке за холодные выходные обнаружили тела восьми человек, причины смерти расследуются.

Под влиянием непогоды оказалась территория от Арканзаса до Новой Англии. Высота снежного покрова достигла 30 см. Нарушено транспортное сообщение, в том числе авиационное, работа школ. В районах севернее Питтсбурга выпало до 50 см снега, а ощущаемая температура опускалась до минус 31 °C.

Морозы удерживаются на двух третях территории США: синоптики предупреждают о новом притоке арктического воздуха и не исключают очередной зимний шторм на восточном побережье. Без электроснабжения остаются более 560 тыс. потребителей, преимущественно на юге страны. В авиасообщении зафиксированы массовые сбои: за понедельник отменили и задержали свыше 12 тыс. рейсов, а накануне было отменено 45% вылетов — максимум со времен пандемии COVID-19.