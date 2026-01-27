Бастрыкину доложат о долгом расселении аварийного дома в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об уголовном деле, связанном с долгим расселением аварийного дома в Сарапуле. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам жительницы Сарапула, она вместе с детьми и матерью, являющейся инвалидом, проживают в здании 1954 года постройки на ул. Мостовой. В 2023 году дом был признан аварийным.

«До настоящего времени благоустроенное жилье семье не предоставлено, срок расселения установлен только на 2031 год. Обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе уголовного дела и результатах расследования. Поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В декабре «Ъ-Удмуртия» писал, что Александр Бастрыкин запросил доклад об еще одном уголовном деле, связанном с долгим сроком расселения из аварийного жилья в Сарапуле.

Владислав Галичанин