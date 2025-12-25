Председатель СКР потребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов дома в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела, возбужденного после обращения жильцов аварийного дома на ул. Карла Маркса в Сарапуле, сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жильцы дома, построенного в 1964 году, жалуются на разрушение фасада, кровли и несущих конструкций, а также отсутствие систем водоснабжения, горячей воды и отопления. Несмотря на признание строения аварийным в 2021 году, до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено. Многочисленные обращения в компетентные органы не привели к результатам.

С января текущего года следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, исполнение поручения Александра Бастрыкина находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Анастасия Лопатина