В Челябинск поставили первую партию усть-катавских вагонов для метротрамвая

Усть-Катавский вагоностроительный завод отправил в Челябинск первую партию из пяти трехсекционных вагонов для метротрамвая. Пока их будут использовать на городских маршрутах, сообщает пресс-служба фонда развития промышленности Челябинской области.

Фото: Пресс-службу УКВЗ

Трамваи оборудованы теплыми полами возле входов, информационными табло, валидаторами, автоматом для продажи билетов и разъемами для зарядки телефонов. В кабине водителя установлены видеозеркала. В салоне включена система туристического информирования пассажиров — светопропускаемые экраны с возможностью сенсорного управления. Они расположены около накопительной площадки первой и третьей секций вагона.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в июле прошлого года Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на закупку пяти новых трамваев для метротрама. Конкурс по начальной цене контракта в 995 млн руб. выиграло АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Один из пяти трамваев доставили в Челябинск в ноябре прошлого года.

Виталина Ярховска