Для челябинского метротрама планируют закупить пять вагонов за 995 млн рублей

Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на закупку пяти новых трамваев, предназначенных для перевозки пассажиров на линии Север — Юг челябинского метротрамвая. Начальная цена контракта составляет 995 млн руб., указано на портале госзакупок.

Поставщику нужно приобрести зеленые низкопольные трамваи 2025 года выпуска. Транспорт предназначен для надземного и подземного движения и должен иметь по две одностворчатых и двухстворчатых двери с каждой стороны. Также в трамваях необходимы откидные рампы для посадки и высадки маломобильных пассажиров или пассажиров с колясками, автоматическая блокировка движения при незакрытых дверях и открытия дверей в тоннеле или в случае остановки не на посадочной платформе. Требуются видеокамеры в салонах для безопасности пользования транспортом и на вагоне для отслеживания препятствий на путях на расстоянии минимум 50 м. Трамваи также нужно оборудовать раздельными системами кондиционирования для кабины водителя и салона с пассажирами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 июля. Итоги планируется подвести 22 июля. Поставка трамваев — до 8 декабря этого года.

Виталина Ярховска