ХК «Ижсталь» потерпел разгромное поражение от «Норильска»

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» проиграл «Норильску» со счетом 1:6 в домашнем матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Такой ужасной концовки не ожидали (“Норильск” забросил три шайбы с 44-й по 50-ю минуты матча.— “Ъ-Удмуртия”). Игра нам давалась, особенно первые полтора периода. Много большинства, голевых моментов, но шайба даже в пустые ворота не шла. Конечно, команда соперника — мастеровитые ребята, которые могут извлекать пользу из своих моментов. Они наказали нас за наши ошибки»,— отметил главный тренер ижевской команды Рамиль Сайфуллин. Оппонент находился на 29-ой строчке рейтинга.

При этом, согласно статистике матча, хоккеисты «Ижстали» сделали кратно больше бросков, чем вражеская команда: 65 против 21 броска, в створ — 40 против 16. Господин Сайфуллин добавил, что может существовать проблема в организации атакующих действий, но «ребята работали правильно», необходимо лишь реализовывать «моменты».

Сейчас «Ижсталь» занимает занимает восьмую строчку рейтинга в таблице ВХЛ. За сезон 2025/2026 команда провела 45 игр, 26 из них выиграла. В активе «сталеваров» остается 56 очков.

Следующий матч будет первым в рамках очередной выездной серии, он пройдет 26 января. Ижевской команде предстоит столкнуться с санкт-петербургским «СКА-ВМФ», что находится на 26-й строчке рейтинга.

Напомним, в предыдущем матче домашней серии 20 января ижевский коллектив проиграл красноярской команде «Сокол» со счетом 2:3.

Владислав Галичанин