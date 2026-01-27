Лидера Аргентины заподозрили в планах создания антарктической военной базы США

Аргентинская оппозиция раскритиковала визит делегации парламента США, сочтя его признаком растущих интересов к региону. Об этом сообщает AFP. Делегация посетила самый южный город страны Ушуайя, из-за чего у противников действующей власти республики родились подозрения о планах президента Аргентины Хавьера Милея создать совместную военно-морскую базу с Соединенными Штатами на архипелаге Огненная Земля.

Юридический секретарь управляемой левой оппозицией провинции Эмилиано Фоссатто заявил местным СМИ, что визит вызвал серьезную неопределенность. «Геолокация порта Ушуайя имеет большое значение, это ворота в Антарктиду... коммерческий и туристический водный путь, поэтому за визитом, безусловно, могут стоять и другие мотивы»,— цитирует чиновника агентство.

Сенатор Кристина Лопес, также являющаяся противником президента Хавьера Милея, потребовала от правительства объяснений. «Огненная земля не является иностранной военной базой»,— заявила она СМИ.

Посольство США в Буэнос-Айресе сообщило AFP, что на борту самолета находилась двухпартийная делегация из комитета по энергетике и торговле Палаты представителей, но не назвало ее членов. В посольстве заявили, что делегация встретилась с правительственными чиновниками и ключевыми заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов деградации окружающей среды, разрешений на разработку недр и управление отходами, переработки критически важных минералов, а также общественного здравоохранения и медицинской безопасности.

Правительство Аргентины отрицает наличие планов по строительству баз. Вместе с тем, Хавьер Милей уже принимал в Ушуайе двух руководителей Южного командования США. В 2024 году город посетила Лора Ричардсон, а в 2025-м — Элвин Холси, и оба побывали на строительной площадке интегрированной военно-морской базы, которую Аргентина возводит с 2022 года.

Эрнест Филипповский