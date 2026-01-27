Корректировку проекта шахты «Садкинская-Восточная» закончат до конца 2026 года

До конца 2026 года планируется завершить обновление проектной документации шахты «Садкинская-Восточная» в Ростовской области. Проект предполагает проведение стволов в неустойчивых обводненных песках. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на министерство промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев Фото: Дмитрий Лебедев

В 2023 году разработали и реализовали проект по временной консервации подземных горных выработок шахты. Сейчас шахта законсервирована, работы остановлены.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО УК «Южуголь» управляет угледобывающим предприятием ООО «Шахтоуправление «Садкинское» в Ростовской области, которое было основано в 2004 году. Его выручка в 2024 году превысила 6,6 млрд руб., а чистая прибыль составила 70 млн руб.

Мария Хоперская