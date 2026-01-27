Такаити отнесла КНДР к ядерным державам вопреки официальной позиции Японии

Премьер-министр Японии и лидер Либерально-демократической партии страны Санаэ Такаити в ходе предвыборных дебатов с лидерами других партий на телеканале Asahi отнесла КНДР к ядерным державам. Обсуждение в тот момент коснулось ситуации с безопасностью в регионе.

«Все они ядерные державы. И реальность заключается в том, что наша страна находится с ними по соседству»,— заявила она, говоря о России, Китае и КНДР (цитата по ТАСС).

После слов госпожи Такаити заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кей Сато заявил, что позиция Токио по ядерной программе Пхеньяна на самом деле остается неизменной. «Слова премьер-министра Такаити относились к тому, что на фоне все более сложной обстановки с безопасностью в регионе Северная Корея продолжает развивать свою ракетно-ядерную программу»,— сказал он.

Официально Токио не признает КНДР ядерной державой. В 2018 году Таро Коно, на тот момент министр иностранных дел Японии, заявлял, что признавать Северную Корею как страну, обладающую ядерным оружием, ни в коем случае нельзя, поскольку это может положить конец режиму, установленному по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Сама КНДР давно осознает себя ядерной державой, что следует, в том числе из официальных заявлений Минобороны. Страна наращивает возможности к нанесению стратегического ответного удара для нейтрализации угроз. При этом, уже на данном этапе военные допускают принятие асимметричных мер.

Эрнест Филипповский