Главе СК доложат о причинах плохого содержания челябинской больницы

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о результатах проверки больницы №6 в региональном центре. Причиной стало сообщение о ее ненадлежащем содержании, сообщает пресс-служба госоргана.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СК, в пищеблоке городской больницы осыпается штукатурка, сами конструкции строения деформированы. Кроме того, в одном из отделений завелись насекомые из-за некачественной уборки. Следственные органы Челябинской области проводят проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее в больнице №6 прокуратура выявила антисанитарию и отсутствие ремонта.

Виталина Ярховска