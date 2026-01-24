Больницу в Металлургическом районе Челябинска уличили в антисанитарии

Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку в городской клинической больнице №6. В медицинском учреждении выявили антисанитарию и отсутствие ремонта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку организовали после публикаций СМИ. Инспекторы посетили неврологическое отделение больницы, пациенты которого пожаловались на тараканов и отсутствие уборки в палатах. Кроме того, на стенах и потолке пищеблока имеются выбоины и отслоенная штукатурка. Из-за плохого состояния помещения там нельзя провести качественную уборку и дезинфекцию.

Заведующего эпидемиологическим отделом и руководителя отделения питания привлекли к административной ответственности, еще четырех должностных лиц – к дисциплинарной.

Ольга Воробьева