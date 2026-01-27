Венесуэла намерена довести до $1,4 млрд объем инвестиций в свою нефтяную отрасль

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что республика должна должна перейти от статуса страны с крупнейшими в мире запасами нефти к крупнейшему мировому производителю. Для этой цели в 2026 году будут привлечены $1,4 млрд в виде инвестиций, отмечается в Telegram-канале госпожи Родригес.

Сейчас власти страны работают над проектом реформы нефтяной отрасли Венесуэлы, который был представлен 15 января и в настоящее время проходит общественные слушания, транслируемые по национальному телевидению. В ходе обсуждений Делси Родригес отметила, что в 2025 году инвестиции составили $900 млн, а Венесуэла заключила 29 контрактов на долевое участие в нефтедобыче. Объем добычи в 2025 году достиг показателя 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что российские нефтедобывающие компании продолжат работу в Венесуэле. 3 января спецназ США похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Американские власти обвиняют их в наркотерроризме. Супруги вину не признают. Исполняющей обязанности президента Венесуэлы стала Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента.

