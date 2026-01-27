Губернатор Калифорнии обвинил TikTok в сокрытии критики в адрес Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что в его офис поступили несколько обращений с жалобами на то, что TikTok блокирует контент, в котором высказывается критика в адрес президента США Дональда Трампа. В социальной сети X господин Ньюсом заявил, что он инициирует проверку законности действий платформы, и призвал департамент юстиции Калифорнии заняться этим вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Представитель TikTok заявил, что причиной исчезновения подобного контента является отключение электропитания в дата-центре: «Было бы неверно утверждать, что это что-то иное, кроме технических проблем»,— заявили в TikTok (цитата по Reuters). В компании объяснили, что из-за последствий сбоя пользователи могут замечать ошибки или медленную загрузку видео.

На прошлой неделе была завершена сделка по передаче американского подразделения TikTok инвесторам из США. Новые собственники, включая Oracle, Silver Lake и MGX, будут владеть 50% акций компании. В материале Bloomberg отмечалось, что участие американских представителей «позволит модерировать контент в TikTok и защищать данные пользователей из США».

Влад Никифоров