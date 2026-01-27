Продажи автомобилей с пробегом в России побили рекорд

Продажи легковых автомобилей с пробегом в 2025 году выросли на 3,3% год к году, до 6,24 млн штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший результат для рынка за последние 19 лет, то есть с начала ведения статистики. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2014 году (6,1 млн машин).

Лидером вторичного рынка остается Lada. По данным «Автостата», продажи бренда выросли на 2,3%, до 1,53 млн штук. На втором месте — японская Toyota, увеличившая реализацию на 0,9%, до 624,82 тыс. штук, третья — южнокорейская Kia: 358,84 тыс. штук, что на 2,7% выше результатов 2024 года. Следом идут Hyundai и Nissan: реализация первого выросла на 3,4%, до 343,11 тыс. штук, второго — сократилась на 3,4%, до 272,92 тыс. штук.

Эксперты агентства уточняют, семь марок из топ-10 демонстрируют положительную динамику: самая значительная у BMW — рост на 8,9%, до 184,3 тыс. штук. Сократились продажи у Chevrolet (на 0,2%, до 219,03 тыс. штук), Renault (на 1,2%, до 207,49 тыс. штук) и Nissan.

Самой популярной моделью вторичного рынка остается Lada 2107 («Жигули»). Следом идут Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 («Самара-2») и Ford Focus.

Подробности — в материале «Ъ» «Восстание подержанных машин».