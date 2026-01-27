Количество россиян с ипотекой достигло 11 млн

По итогам 2025 года ипотечный портфель россиян вырос до рекордных 23,15 трлн руб., заявил «РИА Новости» директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов. По его словам, количество россиян с непогашенной ипотекой впервые достигло 11 млн.

Рост ипотечного портфеля в ОКБ связали с программами льготного кредитования на покупку жилья, пик выдач по которым пришелся на середину 2023–2024 годов. К концу прошлого года уровень просроченной задолженности в сегменте ипотеки составил 82,49 млрд руб.

По данным Frank RG, в декабре 2025 года объем выдачи ипотечных кредитов достиг 800 млрд руб., на 62% превысив показатель ноября и почти в три раза — показатель годовой давности. В целом за год объем выдачи составил немногим менее 4,4 трлн руб., что на 9% ниже показателя 2024 года. В 2026 году ожидается внедрение дифференцированных ставок по кредитам в зависимости от количества детей.

Подробности — в материале «Ъ» «Поспешная ипотека».