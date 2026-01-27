На Камчатке экс-чиновника обвиняют в превышении полномочий с ущербом в 600 млн рублей

В Петропавловск-Камчатский городской суд поступило уголовное дело бывшего начальника КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Камчатского края», которого обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ущерб от его действий составил почти 600 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Обвиняемый, по версии следствия, в 2021 году, зная о грубых нарушениях при строительстве фундамента детского сада в отдаленном селе Тиличики, подписал акты приемки и ввода объекта в эксплуатацию. Через три года в здании были выявлены серьезные дефекты несущих конструкций и трещины на стенах и перекрытиях, детсад был признан аварийным, а детей перевели в здание школы. Ущерб от этих действий оценили в 542 млн руб.

В деле чиновника есть эпизод о строительстве театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Он, по версии следствия, хотел избежать критики от начальства за срыв сроков строительства театра, и поэтому потребовал от подрядчика приступить к внутренней отделке помещений до монтажа купола здания.

«Нарушение очередности и последовательности проведения работ, попадание осадков привело к уничтожению конструктивных элементов социально значимого для региона сооружения, возводимого в рамках госпрограммы Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае" в рамках нацпроекта "Культура". Ущерб превысил 53 млн руб.»,— сообщила старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.

По данным «Ъ», речь идет о 55-летнем Дмитрии Куданцеве, который был уволен после многочисленных скандалов со строящимися объектами. Он уже является фигурантом аналогичных уголовных дел о нарушениях при строительстве ФОКа «Водник» в Петропавловске-Камчатском и канализационного коллектора в Вилючинске.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский