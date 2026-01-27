Двух экс-полицейских осудили в Красноярске за взятки от бизнесмена

В Красноярске суд вынес приговор в отношении двух бывший полицейских по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подсудимым назначили восемь и девять лет колонии строгого режима соответственно, также каждого из них обязали выплатить штрафы в размере 2 млн руб., сообщает краевая прокуратура. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», фигурантами дела являются Дмитрий Гартвих и Денис Григоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, весной 2024 года в управление экономической безопасности красноярской полиции поступили заявления на руководителя одной из строительных компаний. Двое сотрудников правоохранительных органов, которые проводили проверку, вступили с бизнесменом в сговор. Фигуранты дела заранее предупредили предпринимателя о готовящемся возбуждении уголовного дела и обыске, говорится в сообщении ведомства.

После этого, считает следствие, они представили в дело не полную информацию об имущественном положении подозреваемого, скрыв часть активов. За это оперативники получили взятку в размере $300. Затем они договорились с предпринимателем о передаче еще 1 млн руб. за дальнейшую помощь, однако были задержаны сотрудниками регионального УФСБ.

Александра Стрелкова