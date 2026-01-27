Председатель Заксобрания Камчатки досрочно оставляет пост

Утром 27 января на сессии Законодательного собрания Камчатского края председатель регионального парламента Ирина Унтилова заявила о досрочном сложении полномочий со 2 февраля, передает «Ъ». Депутаты утвердили отставку спикера.

Исполнять обязанности председателя пока будет первый заместитель госпожи Унтиловой Андрей Копылов — до сентябрьских выборов либо до принятия какого-либо другого решения. Ранее в беседе с корреспондентом местого информагентства «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», Ирина Унтилова объяснила свое решение личными обстоятельствами.

Общественная карьера Ирины Унтиловой началась в камчатском обкоме ВЛКСМ, после начала перестройки она работала директором школы в Петропавловске-Камчатском. Затем несколько лет работала на руководящих постах в мэрии камчатской столицы, а с 2011 по 2020 годы занимала должности первого вице-губернатора и председателя правительства Камчатского края в команде губернатора Владимира Илюхина. В 2021 году была избрана депутатом, а затем и председателем Заксобрания Камчатского края.

По мнению местных наблюдателей, госпожа Унтилова и в правительстве края, и в Заксобрании была наиболее опытным политиком, умеющим обходить острые углы и открытые конфликты, решая при этом важнейшие вопросы. С 2020 года она оставалась едва ли не последним местным политиком в регионе, с чьим мнением приходилось считаться губернатору-москвичу Владимиру Солодову и его приезжей команде.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский