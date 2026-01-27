Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп поблагодарил власти Венесуэлы за быстрое освобождение политзаключенных

Венесуэла ускоренными темпами проводит освобождение политических заключенных, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, процесс уже идет активно и в ближайшее время темпы будут увеличиваться. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, выразив благодарность венесуэльскому руководству за, как он отметил, «сильный гуманитарный шаг».

Ранее агентство Associated Press сообщало, что освобождение политзаключенных в Венесуэле началось в начале января. Среди вышедших на свободу — представители оппозиции, общественные активисты и журналисты. Власти страны охарактеризовали этот шаг как меру, направленную на достижение национального примирения.

По словам исполняющей обязанности президента страны Делси Родригес, 23 января были освобождены 626 человек, осужденных по политическим мотивам. В то же время, согласно данным неправительственной организации Justicia, Encuentro y Perdon (JEP), с 8 января на свободу вышли 229 политзаключенных.

Правозащитники отмечают, что среди освобожденных оказался один из лидеров венесуэльской оппозиции Биаджо Пильери, принимавший участие в президентской кампании лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо в 2024 году. Также был освобожден Энрике Маркес — бывший член избирательной комиссии и кандидат на президентских выборах 2024 года.

