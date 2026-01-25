Астраханские синоптики обещают 26 января до минус 23

Ухудшение погоды продолжается в Астраханской области. Об очередном похолодании предупредило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Астраханский ЦГМС обещает 26 января в регионе облачное небо ночью и переменную облачность днем. На юге области прогнозируют умеренный снег, в остальном без осадков. Ветер северо-восточный — скорость 5–10 м/с. Температура: -23...-18°С ночью (на юге -18...-13°С) и -17...-12°С днем (до -8°С).

В Астрахани ночью -15...-13°С и днем -11...-9°С. Ночью облачно, днем переменная облачность и слабый снег. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Спасатели также напомнили об опасной ситуации на дорогах. Угрозу представляют снежные заносы и гололед. Участников дорожного движения просят быть предельно осторожными.

Дарья Васенина