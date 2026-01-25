Синоптики предупредили о морозе 30 градусов в Волгоградской области

В Волгоградской области усиливаются морозы. Региональное МЧС сообщило, что ЧС техногенного характера не ожидается.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают ночью 26 января в области небольшой снег, днем без осадков. На дорогах остается гололедица. Ночью -20...-25°С (при прояснении до -30), днем -12...-17°С. Ветер северо-восточный, юго-восточный — скорость 6–11 м/с. МЧС не прогнозирует опасные явления.

В Волгограде -21...-16°С (Gismeteo). Ветер восточный, северо-восточный — скорость 2–4 м/с, порывы до семи. В течение дня солнечно, к ночи возможен небольшой снег.

Дарья Васенина