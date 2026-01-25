МЧС предупредило об аномальном морозе в Пензенской области

Температура воздуха опустится этой ночью в Пензенской области до -33°С. Об аномально-холодной погоде предупредило региональное МЧС.

Спасатели напомнили о сохранении в регионе повышенной опасности ДТП. Возможны заторы на дорогах. Также могут произойти обрывы ЛЭП.

По данным Приволжского УГМС, 26 января в Пензенской области -33...-28°С ночью и -21...-16°С днем. Ночью ветер слабый, днем — южный, 4–9 м/с. Малооблачно, без осадков.

В Пензе ожидается -29...-27°С ночью и -18...-16°С днем. Ветра ночью также не будет, днем — южный, 4–9 м/с. Метеорологи обещают малооблачную погоду без осадков.

Дарья Васенина