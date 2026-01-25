МЧС предупредило о 33 градусах холода в Саратовской области
Мороз усиливается в Саратовской области. Жителей региона предупредило МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Этой ночью и утром в Саратовской области ожидается температура до -25...-33°С. Спасатели призывают следить за системами отопления в частных домах. Возможны коммунальные аварии.
По прогнозу синоптиков Приволжского УГМС, 26 января в регионе переменная облачность, без осадков. Местами обещают туман и изморозь. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
В Саратове ожидается -28...-26°С ночью и -20...-18°С днем. Ветер северо-восточный, восточный, 2–7 м/с. Переменная облачность, изморозь, осадков не предвидится.