«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву снежного циклона

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале снимок снежного циклона, который приближается к Москве. Фото было сделано спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

По данным Гидрометцентра России, в Москве с 27 по 29 января объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за развития циклона. В Подмосковье установлен желтый уровень опасности, который продлится до 21:00 мск 29 января. Специалисты центра «Метео» предупреждают о снижении температуры до -20 °С на этой неделе.

В столичном дептрансе из-за сильного снегопада москвичей призвали использовать метро для поездок по городу. Автомобилистов предупредили, что из-за погодных условий поездки по Москве на машине могут занять больше времени. Москвичам порекомендовали планировать маршруты заранее и использовать для этого, помимо метро, МЦК и МЦД.