Москвичей призвали пересесть на метро из-за сильного снегопада

Из-за сильного снегопада 27 и 28 января москвичей призвали использовать метро для поездок по городу. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

В дептрансе предупредили автомобилистов, что из-за погодных условий поездки по Москве на машине могут занять больше времени. Москвичам порекомендовали планировать маршруты заранее и использовать для этого, помимо метро, МЦК и МЦД. Водителей грузовых автомобилей призвали не перегружать машину и заранее смотреть, на каких участках дороги могут возникнуть трудности из-за уклона.

Вечером 26 января в Москве и области начнется сильный снегопад, который может продлиться до 29 января. Это следует из прогноза Гидрометцентра России. 27 и 28 января в Москве и Подмосковье ожидаются «сильный снег, снежные заносы, гололедица» с температурой от -4 °C до -8 °C.