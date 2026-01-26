Силы ПВО сбили 10 беспилотников над Крымом и Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 15:00 до 20:00 мск. Над Белгородской областью уничтожено семь дронов, над Крымом — три.

В Белгородской области, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, при атаках 26 января погиб житель Шебекино. Еще четыре человека в разных районах региона пострадали. Власти Крыма последствия ударов не комментировали.