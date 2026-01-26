Хоккеисты «Лады» уступили «Динамо» в матче КХЛ

В Москве 26 января состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Хозяева одержали победу со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

В составе «Динамо» отличились Игорь Ожиганов, Семен Дер-Аргучинцев и Максим Мамин. У тольяттинцев шайбу забросил нападающий Павел Гоголев.

Предыдущая встреча этих клубов, которая состоялась 23 января в Тольятти, завершилась победой «Лады» со счетом 2:1.

Коллектив из Самарской области прервал серию из трех побед подряд

Тольяттинская команда занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 36 очков. «Динамо» с 60 баллами находится на пятой позиции.

Андрей Сазонов